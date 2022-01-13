تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة نهال عنبر مسئول اللجنة الطبية بنقابة المهن التمثيلية، أن الحالة الصحية للفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة جيدة ومستقرة.

وأكدت "عنبر" في تصريح خاص لمصراوي، إن حالة "أبو زهرة" تحسنت بنسبة كبيرة.

وكانت سحر عبد الرحمن أبو زهرة، ابنة الفنان القدير، قد كشفت تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا، منذ أيام.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "بابا إيجابي كورونا.. ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100%، وأكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة أنه سيتعافى منها سريعا بإذن الله، لأنه حصل على 3 جرعات للتطعيم.. أسألكم الدعاء له بالشفاء".

شارك في رمضان الماضي، في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي قام بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، وينتظر حاليا عرض الفيلمالسينمائي "أهل الكهف"، الذي يشارك في بطولته مع خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج، وبيومي فؤاد،وغيرهم.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "موضوع عائلي" الذي عُرض على منصة شاهد vip بطولة ماجد الكدواني ورنا رئيس، وإخراج أحمد الجندي.