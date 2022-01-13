فيديو.. زوج درة يحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل رجل الأعمال هاني سعد، بعيد ميلاد زوجته الفنانة التونسية درة، بلقطات رومانسية جمعتهما، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق "سعد" قائلا: "عام مر وآخر أتى، لكن حبي لكي ثابت، أتمنى أن تدوم السعادة التي جلبتها لي، عيد ميلاد سعيد حبي".

وتحتفل درة اليوم 13 يناير بعيد ميلادها الـ 4، إذ أنها من مواليد 13 يناير 1980، وقدمت على مدار أكثر من 20 عاما عددا من الأعمال في السينما والتليفزيون.

ومن أبرز أعمالها: "الأولة في الغرام، هي فوضى، الحب كده، شيخ جاكسون، تصبح على خير، تك تك بوم، سامي أكسيد الكربون، ليلة البيبي دول، كلاشينكوف" وغيرها من الأعمال.