لن تصدقوا من هي إبنة الراحل عمر الحريري.. فنانة شهيرة بدأت التمثيل في سن الـ60.. وتشارك حاليًا بدور هام في هذا المسلسل… تعرّفوا عليها!

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 12:50 مساءً - زواج مبكر وإنجاب أطفال والإقامة في الاسكندرية كلها عوامل جعلت ميريت عمر الحريري، تتخلى عن حلمها بالعمل في الوسط الفني، ليتجدد من جديد وتعود بـ مسلسل قواعد الطلاق ال 45 الذي يعرض حاليًا على الشاشات والمنصّات الإلكترونية.

كانت تتمنى الفنانة ميريت عمر الحريري، الظهور في بعض الأعمال الفنية ولكن بأدوار صغيرة بناءً على طلبها، قائلة أثناء حديث صحفي أجرته مؤخرًا: «كان نفسي أمثل من زمان بس دخلت مجال التمثيل متأخر من السنة الماضية فقط».

ميريت الحريري تظهر في «قواعد الطلاق ال 45»

وتشارك ميريت الحريري بدور والدة الفنانة إنجي المقدم في مسلسل “قواعد الطلاق ال45، الذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد الرقمية.

مسلسل قواعد الطلاق ال45 من بطولة الفنانة إنجي المقدم، إنجي أبوزيد، هيدي كرم، سالي شاهين، عمر الشناوي، شريف حافظ، صدقي صخر، حسن عبدالله، ندى رحمي، جيهان الشماشرجي، ميريت عمر الحريري، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، أحمد صلاح خطاب، إنتاج S-PRODUCTION “سالي والي”، والمسلسل من إخراج مصطفى ابو سيف.

ميريت الحريري: كان نفسي اشتغل مع الفنانين اللي اشتغلوا مع أبويا

أمنية كانت تتمنى الفنانة ميريت، تحقيقها وهى اشتراكها في عمل فني يضم فنانين عملوا مع والدها قبل وفاته: «كان شرف كبير ليا، إنى اشترك في عمل مهم به مجموعة من الفنانين البارزين».

كما كشفت ميريت عمر الحريري كشفت أن والدها رفض مساعدتها في العمل بالمجال الفني، لذا فهي بدأت بالتمثيل في سن كبيرة بعد وفاته، وتوجهت إلى مكاتب الكاستينج بحثا عن أدوار بالمسلسلات والأفلام.

قصة التحاق الفنانة ميريت الحريري مجال التمثيل

لم يحالف الفنانة ميريت الحظ لاستكمال مشوارها التعليمي: «الأولاد والمعيشة أخدتنى وانشغلت ولما كبروا، فكرت ليه معملش اللي نفسي فيه، دخلت ورش تمثيل لأن سني ميسمحش بالمعهد، اشتركت في أدوار صغيرة السنة اللي فاتت بناء على طلبي، وعملت مشهد صامت في خيانة عهد».

إبنة عمر الحريري ورحلة انتصارها مع السرطان

الفنانة ميريت عمر الحريري التي كشفت عن عمرها البالغ الـ60 عامًا، تحدثت عن مرحلة اصابتها بمرض السرطان وقالت بأنها لم تخبر أولادها بمرضها قبل دخولها لإجراء عملية جراحية، موضحة أنها استطاعت الإنتصار على مرضها لأنها اعتبرت أن المرض هدية من الله، واستقبلت محنتها بالرضا ولم تحزن عقب علمها بمرضها.

ولفتت الى أنها كانت تحضر ورش التمثيل عقب تلقيها جلسات العلاج الكيماوي، وردًا عما اذا كانت ستواصل التمثيل قالت :””إذا كان عندي قبول عند الناس هستمر في التمثيل، وإذا معنديش نفضها سيرة”.

وصية عمر الحريري لإبنته

الفنانة ميريت عمر الحريري كشفت خلال حديثها عن وصية والدها لها، وقالت بأنه طلب منها ألا تضعه في موقف محرج بسبب أي تصرف يصدر عنها، مشددة على أنها ملتزمة بوصيته، إلى جانب التزامها بطلبه منها الأنضباط خلال قيادة سيارتها.

معلومات عن الفنانة ميريت عمر الحريري

ولدت في 17 مايو 1961.

تزوجت مبكرا وأنجبت أطفالا ما تسبب في تأخر عملها الفني.

رفض والدها دخولها مجال التمثيل إلا بعد الانتهاء من دراستها.

ابتعدت عن الأضواء، ولكن لم تنسَ حلمها حتى بلغت 59 عاما، وبدأت في المشاركة بالأعمال الفنية.

وأشهر أعمالها بين عامي 2020 حتى 2022، هي: مسلسل جمع سالم، وخيانة عهد، وشاهد عيان، وحرب أهلية، وقواعد الطلاق ال 45، وحكاية ويبقى الأثر من مسلسل إلا أنا، وفيلم ديدو الذي يعرض الآن في دور العرض السينمائية.

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