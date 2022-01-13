ماجدة الرومي تلتقي الجمهور السعودي في “العلا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي جديد في المملكة العربية السعودية، وذلك في 28 يناير الجاري، ضمن فعاليات “لحظات العلا” بمدينة العلا.

وروجت ماجدة الرومي للحفل من خلال نشر فيديو ترويجي عبر صفحتها الرسمية بموقع “انستجرام”، وعلّقت قائلةً: “العلا.. قاعة مرايا 28 يناير 2022 المملكة العربية السعودية”.

وستنطلق العديد من البرامج والفعاليات ضمن موسم لحظات العلا، حيث يمتلئ تقويم لحظات العلا بمناسبات وفعاليات جديدة مثيرة لبقية الموسم تشتمل على حفلات موسيقية وفنية تراثية والعديد من المغامرات والفعاليات الثقافية.

يذكر أن السيدة ماجدة الرومي كانت قد أحيت في الأسابيع الماضية سلسلة من الحفلات الناجحة في عدد من البلدان العربية ومن بينها قطر، والإمارات ومصر.