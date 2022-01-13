هنا شيحة تتألق بدون “نقطة” مكياج في أحدث ظهور لها.. والجمهور “شكلك أحلى بكتير” – شاهدوا كيف بدت!

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 11:57 صباحاً - شاركت الفنانة هنا شيحة, جمهورها بأحدث صورها التي التقطتها مؤخرًا، ونالت إعجاب محبيها بإطلالة ناعمة.

ونشرت «شيحة»، الصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بإطلالة مبهجة، واعتمدت على جمال وجهها الطبيعي، حيث ظهرت بدون مكياج.

متابعو «هنا» إنهالوا بالتعليقات على الصورة، مطالبين إياها بالحفاظ على نفسها وجمالها، بعيدًا عن مساحيق التجميل التي تضر بالبشرة وتطغى على جمالها الطبيعي، وبحسب وصفهم فأنها “تسرق” جمالها منها. وأكد الكثيرين أنها أجمل بدون إستخدامها.

وكانت الفنانة هنا شيحـة قد احتفلت بعيد ميلادها بشكل بسيط للغاية، حيث حضر أبناؤها ومساعدتها، وتمنت هنا أمنية العام الجديد ثم أطفأت شمعة وسط كيك من اللون الذهبي والأبيض تحمل صورتها، وأبرز ما ميز صور احتفال هنا شيحـة بعيد ميلادها تواجد ابنيها.

هنا شيحة تنضم لـ”راجعين يا هوى” مع خالد النبوي واللبنانية نور

من ناحية أخرى، قعت الفنانة هنا شيحة عقد انضمامها لأسرة مسلسل “راجعين يا هوى” لتشارك النجوم خالد النبوي ونور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا بطولة المسلسل، وجارٍ تعاقد باقى الفنانين للعمل الذى سيتم عرضه في الموسم الرمضانى، والمسلسل سيخرجه محمد سلامة وهو عن قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

يُذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل “شاهد عيان” حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

وفي السينما، تشارك «هنا» حاليًا في بطولة فيلم “مربع برمودة” الذي تخطى مليون جنيه في شباك التذاكر خلال أول أسبوع عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى، واستطاع تحقيق مليون و62 ألف جنيه.

فيلم “مربع برمودة” تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وروجينا وتتوالى الأحداث.

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