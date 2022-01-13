تامر هاشم عضو فريق كايروكي يعلن تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان تامر هاشم، عضو فريق "كايروكي"، عن تعافيه من فيروس كورونا.

وكتب تامر، عبر حسابه على "فيسبوك": "سلبي.. الحمد لله".

وكان تامر، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ 5 أيام.

واحتفل تامر هاشم، عضو فريق "كايروكي"، مؤخرا، بخطوبة شقيقته "هنا"، في حفل عائلي بسيط ضم أقارب العروسين.

ونشر "تامر" مجموعة صور من حفل الخطوبة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق على الصور قائلا: "لا أصدق كيف كبرت، أتمنى لكِ ولخطيبك حياة سعيدة".

وأحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بمدينة الشيخ زايد يوم 23 ديسمبر الماضي، وسط حضور حشد من جمهورهم ومحبيهم.