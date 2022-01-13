يارا إلى المكسيك.. وأغنيات ألبومها الجديد “مليت” على كل لسان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية يارا في حصد أصداء ألبومها “اللبناني – المصري” الجديد “ميلت”، إذ تنال الأغنيات التي أصدرتها حتى اليوم من الألبوم تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيال ميديا.

وتكتسح أغنيات ألبوم “مليت” مواقع ”تيك توك”، و“إنستغرام”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يرددون كلماتها ويقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم معانيها.

من جهة ثانية، تستعد يارا للقاء قريب يجمعها مع الجالية العربية في المكسيك وتحديدًا مدينة كنكون، حيث ستحيي حفلاً فنياً ضمن فعاليات مهرجان xtra vaganza nights الذي يمتد من 21 إلى 24 يناير الحالي.

وتواصل يارا طرح أغنيات ألبوم “ميلت”، إذ يتألف الألبوم من ثماني أغنيات، منها ست أغنيات لبنانية اضافة الى أغنيتين مصريتين، من بينها “مليت”، أولى إصدارات هذا العمل والتي استطاعت أن تحقق أرقامًا ملفتة فور صدورها قبل 3 أشهر. ثم أغنية “بعد هون” التي حققت أيضًا ارقامًا لافتة، وأغنية “السهرة هتحلو” المصرية بالإضافة إلى أغنية “غازلني زيادي” التي أصدرتها منذ شهر وحققت أكثر من مليون مشاهدة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن حملة كبيرة سبق وبدأتها يارا على مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما أنها تعود من خلال الألبوم إلى الأغنيات اللبنانية والمصرية بعد إطلاق ألبومها الخليجي “غير الناس” في فبراير الماضي.