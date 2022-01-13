عودة مضيف حفل الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب 3 سنوات يعود مضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار هذه السنة، وقال رئيس “إيه بي إنترتينمنت” كريغ إيرويتش، خلال حلقة نقاشية في جمعية نقاد التلفزيون “احتفال توزيع جوائز الأوسكار سيكون له مقدّم هذه السنة”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وامتنع خصوصاً عن الإفصاح عما إذا كانت المهمة ستُسند إلى الفكاهي جيمي كيميل الذي قدم احتفالي العامين 2017 و2018.

وكان من المقرر أن يقدّم الممثل والفكاهي كيفن هارت الاحتفال عام 2019، لكنّه أعلن انسحابه ولم يستعن المنظمون ببديل، وتناوب على تقديم فقرات الاحتفال عدد من الشخصيات، من دون مضيف رئيس.