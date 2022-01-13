نيكولاس كيدج: أنا “دراكولا” الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم الأميركي نيكولاس كيدج عن استعداداته للعب دور “دراكولا” في فيلم “رينفيلد” للمخرج كريس مكاي، حيث قام بإلقاء نظرة على بعض أشهر عروض الممثلين الذين لعبوا دور مصاص الدماء على الشاشة.

وقال كيدج، (57 عاماً)، إنه اطّلع على أفلام النجوم الذين أدّوا هذا الدور من قبل، مثل الممثل بيلا لوغوسي عام 1930، فرانك لانجيلا عام 1979، وغاري أولدمان عام 1992، والذي أعجبه للغاية ووصفه بأنه كان عملاً فنياً فخماً للغاية.

وذكر موقع Female First أن كيدج أوضح أن الحصول على الإلهام من الأعمال السابقة كان أمراً رائعاً وفرصة ممتعة ومثيرة، وأصر بأن فيلم “رينفيلد” سيكون تجربة فريدة، حيث يفكر في التركيز على حركة الشخصية، كما حدث في فيلمي الرعب الشهيرين “ماليغنانت” و«رينغو».

وأشار النجم إلى أن ما يجعل التجربة ممتعة حقاً، أن الفيلم كوميدي، وعند المزج بين الكوميديا والرعب بالشكل الصحيح مثل فيلم “مستذئب أميركي في لندن”، يُحدث الفيلم دوياً هائلاً.