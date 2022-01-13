كانييه ويست يعتزم لقاء بوتين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعتزم مغني الراب الأميركي الملياردير كانييه ويست زيارة روسيا، لإحياء حفلات غنائية ومقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أمير سودان، أحد مستشاري كانييه ويست: إن المغني والمنتج “سيمضي الكثير من الوقت” في روسيا التي ستكون “وطنه الثاني”.

وأوضح سودان أن ويست المشاغب في الموسيقى والموضة يجري مفاوضات حول مشاريع عمل مع المطور العقاري الأذربيجاني الروسي أراس أغالاروف، ويخطط كانييه ويست، الذي غيّر اسمه أخيراً إلى “يي” بموجب قرار قضائي، لتنظيم سلسلة حفلات لجوقته الكنسية “صنداي سيرفيس”، ينوي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضورها.