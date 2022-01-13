شكرا لقرائتكم خبر عن مصمم المعارك هانى فريد يكشف كواليس فيلم "الكاهن" لحسين فهمى ومحمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصمم المعارك هاني فريد عبد الحي، لـ الخليج 365، إن الكاهن تجربة هامة في مشواره، وأنه قام بالتحضير لمشاهد المعارك بالفيلم لمدة عام كامل مع المخرج عثمان أبو لبن، والذي يعتبره رقم 1 في مجال الأكشن.

وأضاف هاني فريد عبد الحي، أن المخرج عثمان أبو لبن، يهتم بالتفاصيل بشكل كبير، مؤكدا أن مشاهد التفجيرات دائرة خطر، وسلامة الممثل تأتي في المقام الأول.

وأوضح عبد الحي، أنه عمل مع المخرج عثمان أبو لبن في كثير من الأعمال منها فتح عنيك وأحلام عمرنا، مشيرا إلى أن أغلب مشاهد المعارك تجمع فتحي عبد الوهاب وإياد نصار، وأنه يعمل دائما علي أن يكون نسبة الخطر صفر.

حقق فيلم "الكاهن" فى أول أسبوع من عرضه بالسينمات إيرادات بلغت 2 مليون و500 ألف جنيها مصريا، حيث بدأ عرضه الأربعاء 30 ديسمبر الماضى، والعمل يتولى بطولته كل من حسين فهمى وجمال سليمان ومحمود حميدة ودرة وفتحى عبد الوهاب والفنان أحمد فؤاد سليم وحنان سليمان وفاطمة كمال، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

وتدور أحداث الفيلم، حول حرب المعلومات وصراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي، حيث يسعى صحفيان بمعاونة أحد المحامين المتعاونين مع تلك المنظمات، لكشف المخطط، في إطار من التشويق والغموض.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم.