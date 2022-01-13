محمد محمود عبدالعزيز يعلن موعد عرض "نقل عام" ويشكر "المتحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، عن اقتراب موعد عرض مسلسل "نقل عام".

وكتب "محمد" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يا مسهل يا كريم يا رب.. قريبا جدًا مسلسل (نقل عام) النجم محمود حميدة وكوكبة من النجوم.. كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وأضاف: "اللهم أكرمنا وأكتب لنا النجاح، دعوات حضراتكم.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

مسلسل "نقل عام" بطولة: محمود حميدة، سميحة أيوب، أحمد بدير، سوسن بدر، محسن محيي الدين، دينا، ريم البارودي، محمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، وهو من إخراج عادل أديب.