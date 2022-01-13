فن ومشاهير

محمد محمود عبدالعزيز يعلن موعد عرض "نقل عام" ويشكر "المتحدة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، عن اقتراب موعد عرض مسلسل "نقل عام".

وكتب "محمد" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يا مسهل يا كريم يا رب.. قريبا جدًا مسلسل (نقل عام) النجم محمود حميدة وكوكبة من النجوم.. كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وأضاف: "اللهم أكرمنا وأكتب لنا النجاح، دعوات حضراتكم.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

مسلسل "نقل عام" بطولة: محمود حميدة، سميحة أيوب، أحمد بدير، سوسن بدر، محسن محيي الدين، دينا، ريم البارودي، محمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، وهو من إخراج عادل أديب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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