شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ليدى جاجا يحقق 127 مليون دولار بـ شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم House of Gucci إلى 127 مليونًا و 583 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 24 نوفمبر من العام الماضى 2021 ببعض من دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم House of Gucci بين 50 مليونًا و 129 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 77 مليونا و454 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم "House of Gucci" من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداث الفيلم مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشي، وتمتد أحداث هذا الفيلم على مدى ثلاثة عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل في نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

فيلم House Of Gucci بطولة كل من ليدى جاجا، آدم درايفر، آل باتشينو، جيريمي آيرونز، جاريد ليتو، جاك هيوستن، سلمى حايك، أليكسيا موراي، فنسنت ريوتا، جايتانو برونو، كاميل كوتين.

وعرض فيلم House of Gucci لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وهدد ورثة دار جوتشي الإيطالية، بمقاضاة فيلم ريدلي سكوت House of Gucci، متهمين إياه بإظهار أفراد الأسرة وكأنهم مثيرو شغب، حيث استند سكوت في فيلمه على أحد أهم أخبار الجرائم في إيطاليا خلال تسعينيات القرن الفائت، وهو اغتيال ماوريتسيو جوتشي، وريث دار الأزياء الإيطالية (يؤدي دوره الممثل آدم درايفر)، بتدبير من زوجته السابقة باتريزيا ريجاني (ليدي جاجا).

ونشرت وكالة الأنباء الإيطالية رسالة موقعة من ورثة ألدو جوتشي نصت على أن "عائلة جوتشي تحتفظ بالحق في اتخاذ أي مبادرة لحماية اسمها وصورتها" وكذلك سمعة أقربائها، وشددت الرسالة على أن ورثة جوتشي تضرروا من تصوير باتريزيا ريجاني "كضحية"، مع أنها دينت بتدبير قتل ماوريتسيو جوتشي.