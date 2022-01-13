ساندي: أغنية في "اللا لا لا" نزلت عند روبي دون أي حقوق ملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة ساندي عن تفاصيل تسريب أغنيتها الجديدة "في اللا لالا"، التي طرحت عبر القناة الرسمية للفنانة روبي.

وقالت ساندي خلال لقائها في برنامج "Et بالعربي": "الأغنية تسربت عن قصد، وليس سوء تفاهم، والمنتج وليد منصور وقفها، لأن هو اللي معه حقوق الملكية، لأن الأغنية نزلت عند روبي دون أي حقوق ملكية".

وأضافت: "كنت بشتغل بشكل مختلف بعيدا عن الدراما، والشكل اللي الناس اتعودت تشوفني بيه، واشتغلت بفرحة كبيرة عشان أفرح الناس، وفجأة أغنيتي اتحرقت، التسريب سواء كان بقصد أو من غير قصد ضرني".

على جانب آخر، تشارك روبي في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.