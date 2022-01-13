بالصور| هادي الباجوري وساندي وخالد أنور أبرز حضور عرض "قمر 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقام صنّاع "قمر 14"، عرضا خاصا للفيلم في دار عرض بمدينة السادس من أكتوبر مساء أمس الأربعاء 12 يناير.

شهد العرض حضور المخرج هادي الباجوري، المنتج أحمد السبكي، الفنان خالد أنور، كما حضر الأب بطرس دانيال، الفنان محمد أحمد ماهر، الفنانة ساندي، الفنان محمود الليثي، طفل التيك توك عبدالرحمن طه.

فيلم "قمر 14" إخراج هادي الباجوري، بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، شيرين رضا، غادل عادل، خالد أنور، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية عن مجموعة من القصص التي يكتشف الجمهور في النهاية العلاقة التي تربط بينها.