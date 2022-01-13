لقاء الخميسي تهنئ مصطفى درويش بعيد ميلاده (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة لقاء الخميسي، الفنان مصطفى درويش بعيد ميلاده، الذي وافق 11 يناير

ونشرت لقاء صورة لمصطفى، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها: "كل سنة وأنت طيب، سنة سعيدة وكلها صحة ونجاح ورضا".

ويشارك مصطفى درويش في حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، بطولة النجوم: نجلاء بدر، إيناس كامل، رانيا منصور، ومحمد التاجي وغيرهم، تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري.

يذكر أن مصطفى درويش شارك في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.