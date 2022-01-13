الناس يقضون ثلث ساعات يقظتهم على الهواتف المحمولة!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:09 صباحاً - قضى الناس 4.8 ساعة في اليوم، أو ما يقرب من ثلث ساعات استيقاظهم، على هواتفهم المحمولة العام الماضي، وفقاً لبحث جديد.

وجد تقرير “‘State of Mobile” الصادر حديثاً عن شركة App Annie أنّ المستهلكين على مستوى العالم قضوا 3.8 تريليون ساعة على الهواتف المحمولة في عام 2021.

في المملكة المتحدة، كان متوسط الوقت الذي يقضيه على الهواتف يوميا في عام 2021 أربع ساعات، أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 4.8 ساعة لهذا العام.

لكنّ استخدام الهاتف المحمول في المملكة المتحدة زاد من ثلاث ساعات يومياً في عام 2019 و3.7 ساعة يومياً في عام 2020.

بشكل عام، كان عام 2021 رقماً قياسياً حيث يواصل المستهلكون تبني أسلوب حياة متنقل والابتعاد عن الشاشات الكبيرة، حسبما قالت الشركة.

على وجه الخصوص، شهد استخدام تطبيق مشاركة الفيديو الصيني تيك توك زيادة بنسبة 90 في المائة عالميًا باستثناء الصين، مقارنة بعام 2020.

وقال ثيودور كرانتز، الرئيس التنفيذي لشركة App Annie:” الهاتف المحمول هو الأعظم على الإطلاق ويعتبر جهاز المستقبل.”

“تموت الشاشة الكبيرة ببطء مع استمرار الهاتف المحمول في تحطيم الأرقام القياسية في كل فئة تقريباً، من حيث الوقت الذي تقضيه عليه والتنزيلات والإيرادات.”

تستند تصنيفات الشركة والتطبيقات التي تم الإبلاغ عنها في تقرير State of Mobile 2022 الخاص بشركة App Annie إلى العديد من عمليات التنزيل وإنفاق المستهلك وتقديرات الاستخدام المكتسبة من رؤى السوق.

على الصعيد العالمي، وجدت الشركة أنّ المستهلكين أنفقوا 170 مليار دولار على التطبيقات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19 في المائة عن العام السابق، في حين استمرت تنزيلات التطبيقات في النمو بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى إجمالي 230 مليار لهذا العام.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنفاق المستهلكين في جميع أنحاء العالم على تطبيقات المواعدة إلى 4.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 55 في المائة عن عام 2019.

حققت تطبيقات الطعام والشراب إنجازاً جديداً في 194 مليار جلسة طلب في عام 2021، بزيادة 50 بالمائة على أساس سنوي.

وجدت App Annie أيضاً أنّ إجمالي الساعات التي قضاها الناس في مشاهدة تطبيقات بث الفيديو قد نمت 16 في المئة في جميع أنحاء العالم منذ مستويات ما قبل الوباء.

في المملكة المتحدة، كان هناك نمو بنسبة 17 في المائة في إجمالي الساعات التي يقضيها الناس بالبث عند مقارنة 2019 مع 2021، أي أعلى بقليل من المتوسط العالمي البالغ 16 في المائة.

“على الرغم من الوصول إلى شاشات أكبر، لا يزال المستهلكون يشاهدون المحتوى على الهاتف المحمول”، تقول الشركة في التقرير.

“المنافسة تحتدم والمحتوى الحصري هو وسيلة لجذب المشاهدين الجدد.”

ومن المثير للاهتمام أنّ الوقت الذي تقضيه الصين في استخدام تطبيقات البث انخفض بنسبة 46 في المائة خلال هذه الفترة الزمنية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انجذاب المستهلكين بشكل متزايد نحو تطبيقات الفيديو القصيرة مثل تيك توك وكواي.”

في جميع أنحاء العالم، TikTok كان ‘الفائز المتصدر” حيث كان من بين أفضل خمس تطبيقات اجتماعية، قبل Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp Instagram (والتي يملكها م مارك زوكربيرج وشركة ميتا).

سجل كل من تيك توك وفيسبوك متوسط 19.6 ساعة شهرية لكل مستخدم في عام 2021، لكن تيك توك شهد نموا ًهائلاً حيث ارتفع هذا الرقم من متوسط 13.3 ساعة شهرية في عام 2020.

في مكان آخر من التقرير، تتحدث App Annie عن التطبيقات الرمزية، التي تتيح للناس خلق الرسوم المتحركة بتقنية ثلاثية الأبعاد من أنفسهم، وتقول بأنها صيحة جديدة منتشرة ومطلوبة.

من بين التطبيقات الاجتماعية الرمزية الثلاثة الشهيرة، Litmatch، REALITY وZEPETO، والتي نمت تنزيلاتها بنسبة 160 في المائة على أساس سنوي.

ازداد الطلب على تطبيقات أفاتار الاجتماعية وسط الاهتمام بـ ‘ميتافيرس’، وهي مساحة افتراضية مشتركة جماعية تضم صوراً رمزية لأشخاص حقيقيين في عام 2021.

كان الاهتمام بالميتافيرس قوياً بشكل خاص في النصف الثاني من العام، عندما أعلن مارك زوكربيرج عن إعادة تسمية شركته من فيسبوك إلى ميتا كجزء من تركيز جديد على المفهوم.