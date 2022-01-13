شاهد.. ردة فعل طريفة من محمد عبده عند سؤاله عن عدد اولاده!

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 03:50 صباحاً - قام الفنان السعودي، محمد عبده، بردة فعل طريفة عند سؤاله عن عدد ابنائه بعد أن رزق منذ أيام بمولوده الذي أطلق عليه سلمان.

وأكد محمد عبده أن قدوم نجله سلمان كانت من أسعد لحظات حياته معلقاً بشكل طريق على سؤال مذيع قناة روتانا حول عدد ابنائه.

ورداً على عدد ابنائه الآن اكتفى بابتسامة، ورفع أصابعه يحك به جانب جبهته، في إشارة إلى أنه لا يريد أن يصرح عن عددهم. وهو ما دفع المذيع إلى التعليق قائلاً: “كم عدد أبنائك حتى الآن بعد قدوم المولود الجديد، ثم أكمل مازحًا “صاروا 10 بعد الحجر؟”.

وعلق محمد عبده على الشائعات المنتشرة مؤخراً حول اعتزاله الغناء بسبب تصريح له فهم بطريقة خاطئة أعلن فيه الابتعاد مؤقتاً عن الساحة الغنائية.

وزاد الحديث عن اعتزال محمد عبده عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أغنيته الأخيرة التي جاءت كلماتها: “في وداعاً رحلتي”،

ونفى محمد عبده الشائعات المترددة حول اعتزاله وابتعاده عن الساحة الفنية مشيراً إلى أنه حتى اعتزال الفن مسؤولية لا يستطيع التصدي لها الآن مؤكداً أن مشواره الفني ما زال مستمراً.

وتابع محمد عبده قائلا: “الاعتزال مسؤولية ماني قدها، مسؤولية أكبر من تحملي لا استطيع تحملها أبداً”.