شمس الكويتية تعلن “بكل غرور ومن غير اي تواضع” تصدرها الاولى عالميا مرتين!

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 03:50 صباحاً - عبرت الفنانة شمس الكويتية عن سعادتها بالنجاح الذي حققته بعد دخولها عالم تطبيق “التيك توك” وذلك عبر تغريدة كتبتها على حسابها على تويتر.

وقالت شمس في تغريدتها: “#تك_توك هو الان المتصدر عالمياً وانا وبكل غرور ومن غير اي تواضع الي متصدرة #تك_توك على الشرق الاوسط ومرتين تصدرت الاولى على #العالم”.

وتابعت “وهذا التطبيق يعتمد اعتماد كلي نجاح الشخص فيه هو محبة الناس لطبيعته وانتوا من يدفعون لكم لو يمطرون السما #فلوس ماراح تحبهم الناس يعني موغصب”.

وكانت شمس قد ردت في تغريدة سابقة على الهجوم الذي تعرضت له من قبل البعض واتهامها بوجود فراغ فنى وهو ما دفعها للاتجاه للتيك توك.

وقالت شمس: “المفروض ما تتورطون تكونون طرف في حملة ضدي ، لأني بعمري ما تحدثت معاكم لا بخير ولابشر.. انا معتزلة الصحافة الورقية من 15 سنة بسبب ان بعض منتسبيها يقدر اي حد يشتريهم ب 500 ريال! أنا راح أخلى الناس هى التى ترد عليكم اذا موضوعى فراغ فنى أم ماذا ؟؟؟ ولا حب الناس اللي مخليني متصدرة ؟”.