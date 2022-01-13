شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق عن "طعم الدنيا": دور مرعب وقلقت لأن الشخصية جديدة عليا تمامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد على رزق لـ"الخليج 365"، عن خوفه الشديد من دوره الذى جسده مؤخراً خلال مسلسل "إلا انا"، وتحديداً حكاية "طعم الدنيا"، الذى عرض على شاشة قناة dmc، قائلاً: "كنت خايف طوال الكواليس، لأن الشخصية جديدة عليا تماماً، وكانت فيها حاجات كتيرة وحشة، معلقا:" الأمر اللى خوفنى بصورة كبيرة، حتى كنت بروح للمخرج وزملائى بعد تصوير كل مشهد أقولهم أنا عرفت أمثل كويس؟، وده من كتر قلقى".



محمد على رزق

يذكر أن حدوتة "طعم الدنيا"، عرضت خلال الشهر الماضى، وهى من بطولة إيمان العاصى وكمال أبو رية وإسلام جمال ومحمد على رزق وهاجر عفيفى وحنان سليمان وريم أحمد وأميرة الشريف وأحمد والى، كريم مغاورى، وناردين عبد السلام، وآخرون، تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وإبراهيم ربيع، إخراج أحمد حسن.

وشارك محمد على رزق في الموسم الدرامى الرمضاني المنقضى في مسلسل "ضل راجل"، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس ، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

وعرض لمحمد على رزق مسلسل "إسعاف يونس"، بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.