شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح: أحب أغانى ويجز وبابلو وموسى وأحمد داش ممثل صادق ومخلص .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ممدوح خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365 مع الزميل الصحفى والمذيع على الكشوطي، إنه يحب تطور المزيكا الحاصل حاليا وأنه يحب مروان بابلو وموسي وشاهين، وويجز ويجده فنان ذكي ومتطور ويخاطر ويغامر من أجل تقديم شيء مختلف وجديد.

وأشار ممدوح إلى أنه يحب موسيقي وأغاني الراي، ويبحث عن كلماتها بالنسبة لأهل الجزائر وشمال أفريقا، مشيدا بكليبات ويجز خاصة "كيفي كده" للمخرج خالد مختار، والذي يتمتع بخفة دم كبيرة.

وأكمل ممدوح حديثه بأنه لا يمانع في تقديم ديو مع ويجز يتم توظيفه في إطار درامي يخدم العمل، لكنه يستبعد أن يقدم أغاني منفردا، مؤكدا أنه من الممكن أن يقدم علي ذلك في حالة تقديم أغنية دمها خفيف وأضاف أن أحمد داش والذي شاركه في بطولة فيلم أبو صدام، يجده ممثل صادق ومخلص وسبق وشاركه من قبل حيث جسد دور ابنه قبل أن يجسد دور التباع في فيلم أبو صدام.

آخرأعمال محمد ممدوح كان فيلم "أبو صدام" والذي عرض مؤخرًا كعرض عالمى أول فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى، وحصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل.

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور.

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.



علي الكشوطي



على الكشوطى



محمد ممدوح- تايسون والزميل علي الكشوطي



محمد ممدوح - تايسون



