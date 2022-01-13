أحمد السبكي بصحبة طفل الـ"تيك توك" في العرض الخاص لـ"قمر 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد العرض الخاص لفيلم "قمر 14" والذي أقيم مساء أمس الأربعاء في دار عرض بمدينة السادس من أكتوبر، حضور عدد من نجوم الفن لتهنئة المنتج أحمد السبكي بفيلمه الجديد.

والتقطت عدسة كاميرا موقع "الخليج 365" صورًا جمعت السبكي بالفنان محمود الليثي وبطفل الـ"تيك توك" عبدالرحمن طه.

فيلم "قمر 14" إخراج هادي الباجوري، بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، شيرين رضا، غادل عادل، خالد أنور، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية عن مجموعة من القصص التي يكتشف الجمهور في النهاية العلاقة التي تربط بينها.