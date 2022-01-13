محمد رمضان والمخرج محمد ياسين في كواليس تصوير "المشوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان محمد رمضان، في كواليس تصوير مسلسله الدرامي الجديد "المشوار" الذي ينافس من خلاله في دراما رمضان 2022.

ونشر رمضان، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "باقي ٨٠ يوم على المشوار للمخرج محمد ياسين والكاتب محمد فريد، رمضان يجمعنا.. ثقة في الله نجاح".

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، وعدد من الفنانين، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.