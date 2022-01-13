رسالة زينة الأخيرة إلى طليقها “أحمد عز” صدمت الجمهور على السوشيال ميديا.. شاهد ماذا حدث!

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 12:50 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية زينة متابعيها على السوشيال ميديا ونشرت عبر حسابها الخاص في “إنستجرام” صورة جديدة لها وجّهت من خلالها رسالة غامضة إلى شخص لم تحدّد هويته، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين جمهورها حول الشخصية التي وجّهت الرسالة إليها، وما إذا كانت تقصد بها طليقها أحمد عز.

وعلّقت زينة على صورتها قائلةً: “لما تلاقيني عديتهالك من غير حساب اعرف اني عديتك معاها… وعجبي”، لتتلقى العديد من تعليقات جمهورها حيث أيدّها البعض في قولها فيما تساءل آخرون عن الشخص الذي تقصده برسالتها.

لكن الغالبية العظمى من المعلقين قالوا أن رسالتها موجهة إلى طليقها ووالد توأمها : “عز الدين وزين الدين” الفنان أحمد عز، خاصة بعد التطورات الأخيرة بينهما في المحاكم.

زينة تنتهي من “التاريخ السري لكوثر” بعد توقف ثلاث سنوات

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة زينة من تصوير فيلمها “التاريخ السري لكوثر” بعد توقف ثلاث سنوات، حيث بدء تصويره عام 2017، إلا أنه توقف أكثر من مرة ، حتى توقف بشكل كامل على مدار العامين السابقين، رغم الانتهاء من 95% فى أحداثه وكان يتبقى يومين فقط، حتى تم تصويرهما حالياً والانتهاء من العمل بالكامل تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم “التاريخ السري لكوثر” بطولة ليلى علوى، محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي أعقبت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة، ويعد الفيلم هو التعاون الثاني الذي يجمع بين زينة والمخرج محمد أمين بعد فيلم “بنتين من مصر” عام 2009 والذي حقق نجاحاً كبيراً وشارك في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية وحصد جوائز كثيرة، كما نالت زينة جائزة المهرجان القومي للسينما عن دورها فيه.

زينة في الموسم الرمضاني

وعلى الصعيد الدرامي، استقرت زينة على “مسلسل عشق أسود” لتخوض به سباق رمضان 2022 القادم، وهو من إخراج شيرين عادل ومن المقرر أن تبدأ المخرجة ترشيح الأبطال المشاركين فى العمل إلى جانب زينة خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية شهر يناير الجاري.

فيما المقرر أن تبدأ زينة المسلسل بمجرد انتهائها من تصوير مسلسل “420 دقيقة” الذي يشارك في بطولته سماح أنور ومحمد شاهين ورشدي الشامي من تأليف محمد رجال وإخراج هاني عادل، وجارٍ حاليًا معاينة أماكن تصوير العمل للاستقرار على التفاصيل النهائية واختيار باقي أبطاله. والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويشار إلى أن آخر أعمال زينة مسلسل “كله بالحب” الذي عرض عبر الشاشات في شهر رمضان 2021 الماضي وشارك فى بطولة العمل صابرين وأحمد السعدنى وهالة فاخر وريم البارودى إخراج عصام عبد الحميد.

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