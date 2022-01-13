شاهدوا .. “طارق” نجل الفنانة الراحلة سعاد نصر؛ الشبه بوالدته لا يصدق .. وهكذا تذكر لقائه الأخير بها قبل وفـاتها!

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 12:50 صباحاً - مع حلول الذكرى الـ 15 لوفــاة الفنانة الراحلة “سعاد نصر“، تذكر نجلها طارق عبدالوارث تفاصيل لقائه الأخير بها قبل وفـــاتها، وكشف عن صور نادرة جمعته بها.

طارق عبدالوارث أكد أن ذكرى وفـــاة والدته هو اليوم الأكثر ألـمًا في حياته، حيث قال: “ذكــرى وفـــاتها أكتر يوم مؤلـــم في حياتي، بفتكر تفاصيل اللي حصل واللي مش نـاسيه، لكن بتبسط إن جمهورها فاكرها بأعمالها وشغـــلها، بيحبوها وبيدعـــولها، وحب الناس ليها بيهــوّن عليّا”.

وعن تفاصيل اللقاء الأخير له مع والدته سعاد نصر، قال إنّه كان يعمل ضابطًا بحريًا قبل دخول عالم الفن، وكان خارج البلاد بحسب طبيعة عمله في الوقت التي دخلت والدته فيه المستشفى، حيث قال: “كنت وقتها في أستراليا، وروحتلها وأنا مصاب بعد 3 أسابيع من وجودها في الغـــيبوبة، على أمل رجــوعها، لكن قــدر الله وما شاء فعل، وهي دايمًا في بالي، ودايمًا بدعيلها، وبزورها في كل وقت”.

وعن ارتباط والدته فنيًا وإنسانيًا، بأبطال مسلسل “يوميات ونيس”، قال: “طبعا كانت بتقــضي معاهم وقت بالشهور، مش مجــرد عدد ساعات وظيفة وتخـــلص، فكان في حب وود، وبالنسبة لهم هي فعلًا ماما مايسة، لكن هي أمي أنا، محـــدش شاركني في أمومتها ليّا”.

إبنة سعاد نصر تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة والدتها

وكانت قد كشفت فيروز، ابنة الفنانة الراحــلة سعاد نصر تفاصيل جديدة عن وفاة والدتها، والعملية التجميلية التي أودت بحياتها.

ابنة سعاد نصر قالت: ” كل ما حدث أنها كانت تود عمل جراحة تجميلية وهي في الحقيقة لم تكن تحــتاج لأي تجميل وكنا رافـــضين للأمر، ولكنها قررت ودون أن تعلمنا، وحينها بدأنا نشعر بالقـــلق عندما تأخر الوقت ولم تعد للمنزل، وسألنا جميع أصدقائها عنها ولا أحد يعلم عنها شيء”.

وأضافت: “حتى تذكرت نيتها في الجراحة وتواصلت مع المستشفى والطبيب لأني أعرفه وأخبرني بأنها بالفعل انتــهت من الجراحة وأنها بخير، ولم يخبرني أن هناك خــطأ طبي جعلها تدخل في غــيبوبة.

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وعن يوم العملية، قالت: “كنا في بداية يناير وهي عيد ميلادها في آخر ديسمبر وتم تأجيله لأول يناير، وفي هذا اليوم كنا نحضر لحفل عيد ميلادها، وكنا ننتظر عودتها لنحتفل بها ولكنها لم تعد مرة أخرى”.

وعما إذا كانت قد تركت وصــية لهم، قالت: “أمي لم تترك أية وصية لأنها رحـــلت دون أن نتحدث في شيء، حيث دخلت في غيبــوبة لمدة عام كامل لم تفق خلاله إلا مرة واحدة، ورحـــلت دون أن تتحدث معنا”.

وأكدت أن شخصية والدتها الحقيقية كانت مثل شخصية “ماما مايسة” في مسلسلها الشهير “يوميات ونيس”، حبث قالت: “كانت مثل ماما مايسة بالضــبط، خفة ظل ومرح وبساطة وكانت تتعامل مع الجميع بعفوية، حتى أنها ذات يوم أخذتنا وحضرنا فرح بالأرياف لعامل في السوبر ماركت القريب منا، ولم يكن أهل الفرح مستوعــبين كم هي بسيطة”.

رؤية غريبة قبل وفاتها

وكان لرحـيل سعاد نصر قصة غــريبة فقد بدأت برؤيا غريبة، فبعد وفــاة الفنانة سعاد نصر صرح أحد الشيوخ وهو مفسر للأحلام أن الراحـــلة اتصلت به يوم 26 ديسمبر من عام 2005 في العاشرة مساء لتستشيره في رؤية شاهدتها.

وقالت له إنها شاهدت “شبشبها” وهو “حذاء للقدم” يسقط منها ثم رأت والدها المتــوفي يرجــعه اليها ثم اصطــحبها إلى غرفة ضـــيقة وجلست معه لمدة سبعة أيام، وقالت له يا أبي أريد توسيع هذه الغرفة.

وقال لها إن الحذاء يرمز للسير فإذا ســـقط فإن ذلك يعني الوقـــوع في ورطــة أو مصـــيبة عاجلة، أما الغرفة الضيـقة فهي قـــبرها والأيام السبعة اكتمال الأسبوع أو العام وصولاً لـ2007.

وتابع “إن توسعة القــبر أو الغرفة الضـــيقة بالتــوبة إلى الله والنـــدم، وقد ردت الراحـــلة على الشيخ قائلة: “أنا ناوية أغـــير مسار حياتي، وأبدأ حياة جديدة لأنني أحب القرآن والرسول”.

وفي اليوم التالي دخلت المستشفى، وأكد أن زوجة أخيها هويدا، وابنتها فيروز شاهدتان على هذه الواقعة.

زوج سعاد نصر يكشف وصيتها الأخيرة

وكشف المهندس محمد عبد المنعم زوج سعاد نصر، في أغسطس 2017، أنها استيقظت من غـــيبوبتها لمدة 5 دقائق وتحدثت إليه وأبلغته وصـــيتها.

وقال في تصريحات له، إنها “طلبت منه أن يدفـــنها سريعا، وأن يبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قـــبرها للدعاء لها بالرحـمة بعد الرحــيل، وقالت: (اللهم توفـــني مع الأبـــرار)، لتدخل بعد ذلك في غـــيبوبتها الأخيرة قبل وفــاتها”.

وكانت تعاني سعاد نصر، من الوزن الزائد قليلاً في آخر أعمالها الفنّية، فقررت الخـــضوع لعملية “شـــفط دهون”، في إحدى مستشفيات القاهرة، ولكنها أدت إلى دخولها في غـيبوبة تامة لمدة عام، بعد إعطاءها جــرعة مخـــدر أودت بحياتها وتوفيت في 5 يناير 2007.

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