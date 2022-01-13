شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد الفنانين على العرض الخاص لـ"قمر 14" وهادى الباجورى والسبكى والليثى أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل توافد الفنانين على العرض الخاص لفيلم "قمر 14" المقام فى أحد المولات بأكتوبر، حيث وصل مخرج الفيلم هادى الباجورى، والمنتج أحمد السبكى، والمطرب الشعبى محمود الليثى، والمطربة ساندى، والممثلة الشابة جيهان الشماشيرجى.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، وكريم فهمى، وعارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.

ويعرض حالياً في دور العرض أفلام "الجريمة" بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى وإخراج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" بطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، و"الكاهن" بطولة اياد نصار ودرة وحسين فهمى ومحمود حميدة وفتحى عبد الوهاب وجمال سليمان وإخراج عثمان أبو لبن.

كما يعرض أيضاً فيلم "مربع برمودا" بطولة مصطفى خاطر وهنا شيحة وعمرو عبد الجليل وروجينا وأخراج طارق رفعت، وفيلم "برا المنهج" بطولة ماجد الكدوانى وروبى وإخراج عمرو سلامة، وفيلم "ريتسا" بطولة أحمد الفيشاوى ومحمود حميدة وعائشة بن أحمد وإخراج أحمد يسرى، وفيلم "أبو صدام" بطولة محمد ممدوح وأحمد داش.