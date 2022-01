أديل تطرح كليب Oh My God.. تم تصويره بنفس يوم صدور ألبوم Easy On Me

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كما وعدت محبيها حول العالم، أصدرت المغنية العالمية أديل عملها المصوّر الجديد بعنوان Oh My God مساء اليوم الأربعاء في عرضٍ أوّل على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

في أقل من ساعتين حقق فيديو كليب Oh My God أكثر من مليون مشاهدة، متصدّرًا قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا حول العالم في تفوّق جديد للفنانة أديل بعد النجاح القياسي لأغنية Easy On Me التي أصدرتها منذ شهر تقريبًا.

وأعلنت أديل عن صدور كليب Oh My God من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، إذ نشرت مقطعًا من الفيديو وعلّقت قائلةً: “عملت مرة أخرى مع سام براون من أجل Oh My God الذي أخرج فيديو Rolling In The Deep! لذا فإن التعاون معًا مرة أخرى بعد عقد من الزمن كان بمثابة حنين على أقل تقدير.

وأضافت: “قمنا بتصوير هذا الفيديو في يوم صدور Easy On Me، كان هناك مليون شيء يحدث في نفس الوقت. لكن اهتمام طاقم العمل بالتفاصيل كان واضحًا إلى أبعد الحدود”.

وتابعت أديل: “شكرًا سام براون على صبرك وعلى جمع كل هذه التفاصيل معًا، لقد كان التصوير في غاية المرح! شكراً جزيلاً لهاريس ريد ولويس فويتون وكوينز هاوس – فيفيان ويستوود على الملابس الأكثر من رائعة بالنسبة لي لأغني أغنية “أنا بفوضى شديدة”!”.

يذكر أن أغنية Oh my God هي الأغنية الخامسة في الألبوم الرابع لـ”أديل”، 30، والذي صدر في نوفمبر العام الماضي. تتعمق الأغنية في المشاعر التي مرت بها “أديل” أثناء طلاقها من زوجها السابق “سيمون كونيكي”، بعد زواج دام لمدة سبع سنوات تقريباً قبل انفصالهما عام 2019.