شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى يصوران فيلم "شمس" بمدينة الإنتاج .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الأربعاء فريق عمل فيلم "شمس" تصوير عدد من المشاهد الداخلية داخل أحد ستوديوهات مدينة الانتاج الاعلامى، بحضور الفنانون عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغنى وهدى الأتربى وعلاء مرسى وآخرون، والفيلم مأخوذ عن رواية «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي فى إطار إجتماعى تشويقي، والفيلم يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى للمرة الأولى سينمائيا.

الفيلم من إخراج معوض اسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.

وقال مؤخرا المخرج معوض إسماعيل، إن أكثر ما حمسه للقيام بإخراج الفيلم أن قصته مختلفة جدًا خاصة أنها لها علاقة بالسايكو دراما، مشيرًا إلى أن العمل يلعب على نفسية الممثل وهو تحدٍ كبير لأي ممثل ولأي مخرج من المفترض أن يساعد الممثل أن تظهر تلك الحالة بسهولة.

وتابع معوض إسماعيل، تفاجأت بأن الفنانين خالد الصاوى وعمرو عبد الجليل أصدقاء منذ ما يقرب من 20 عامًا، ولكنها المرة الأولى التي يقفوا فيها أمام بعضهم البعض في عمل فني وهذا أمر جيد بالنسبة لى.