شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد لـ"الخليج 365": عرفت شائعة وفاتى خلال تواجدى فى النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة القديرة سميرة أحمد جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، ونفت تلك الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية والتي ادعت وفاتها.

وقالت سميرة أحمد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا كويسة الحمد لله، وسمعت تلك الأخبار خلال تواجدى فى النادي، وتفاجأت بالناس هناك ينقلون ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية".

وأضافت سميرة أحمد: "الناس قلقت عليا.. بشكر كل واحد سأل عليا.. شكرا لمحبتكم" وطالبت بإجراءات قاسية للوقوف أمام الشائعات التي تنال مع الشخصيات العامة، إذ أصبحت السوشيال وسيلة للبعض لقول كل ما يحلو لهم دون النظر لخصوصيات الآخرين".

وكان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، قد نفى لـ"الخليج 365" التصريحات المنسوبة له على بعض المواقع ومنصات السوشيال ميديا، حول وفاة الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، مؤكدا أن هذه الأخبار كاذبة وليس لها أى أساس من الصحة.

وقال الدكتور أشرف زكى أن الفنانة الكبيرة سميرة أحمد تمارس حياتها حاليا بشكل طبيعى، ولا تعانى من أى مضاعفات مرضية.

وكانت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد قد ظهرت مؤخرا بصحبة المنتج صفوت غطاس صباح اليوم داخل أحد النوادى، ونشر الأخير صورة تجمعهما، ليطمئن الجمهور عليها.