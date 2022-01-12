شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان وحيد السنباطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل منذ قليل الفنان والزميل الصحفي وحيد السنباطي، عن عالمنا، مساء اليوم. من أشهر أعمال الفنان الراحل، مسلسل "وحلقت الطيور نحو الشرق" في عام 2002، ومسلسل "الدالي" الجزء الأول في عام 2007، ومسلسل "سلطان الغرام" في عام 2007، ومسلسل "بره الدنيا" في عام 2010، ومسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس في عام 2018.

وكان آخر عمل فني ظهر به وحيد السنباطي مسلسل "سلسال الدم" بأجزائه المختلفة، ومن بطولة عبلة كامل ورياض الخولي وأحمد سلامة ورانيا فريد شوقي والعديد من الفنانين، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.