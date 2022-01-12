شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان إدوارد وابنه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان إدوارد ونجله للإصابة بفيروس كورونا، وكتب على صفحته على الفيس بوك "إيجابية"

وكان الفنان إدوارد قال لـ"الخليج 365" إنه انضم إلى فريق عمل مسلسل "ملف سرى"، من بطولة هانى سلامة، ويجسد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل الذى انطلق تصويره والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل وعلى رأسهم ماجد المصرى، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، إيمان يوسف وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.

وأحيا مؤخرا الفنان إدوارد وفريقه جيبسى حفلاً غنائيًا بمناسبة احتفالات رأس السنة، وكان قد أعرب مؤخرًا عن سعادته بنجاح حفلاته الأخيرة فى منطقة الساحل الشمالى، وأضاف فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن هذه الحفلات أعادت بالذاكرة 23 عامًا، عندما كان يحيي مثل هذه الحفلات الجماهيرية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الحفل أعطاه طاقة إيجابية.