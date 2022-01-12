شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أنجلينا جولى بصحبة ابنتها فى محلات البقالة لشراء طلبات البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت الممثلة العالمية أنجلينا جولي وهي تمارس حياتها ببساطة، إذ التقط المصورون عدة صور لها أثناء شراء أدوات البقالة في مزارع بريستول داخل مدينة لوس أنجلوس ليلة أمس الثلاثاء، وكان معها خلال التدابير المنزلية بحسب تقرير الديلى ميل ابنتها الصغرى فيفيان التي تبلغ من العمر 13 عامًا ، والتي كانت تساعدها في حمل الحقائب خارج المتجر.



انجلينا بصحبة ابنتها فى صورة أخرى

من ناحية أخرى حقق أحدث أفلام انجلينا جولى Eternals إيرادات وصلت إلى 401 مليون و 454 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت الإيرادات 164 مليونًا و 693 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 236 مليونا و 760 آلاف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.



انجلينا جولى مع ابنتها

وكان قد طرح العمل بـ عدد من دور العرض المختلف حول العالم منذ يوم 5 نوفمبر الماضى، وكان قد تم منع الفيلم بـ عدد من دور العرض العربية بسبب بعض المشاهد التي تتنافى مع قيم هذه المجتمعات، العمل من إنتاج شركة مارفل.

ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.



جولى بصحبة ابنتها

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.