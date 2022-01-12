شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى: "زقاق المدق" تحد كبير وسعيد بنجاحه وتقديمى لرواية نجيب محفوظ شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مجدى فكرى إنه سعيد بتقديمه مسرحية "زقاق المدق" خاصة أنه يجسد نفس الشخصية التي جسدها الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان فى فيلم يحمل نفس الاسم عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ.

وأضاف فكرى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الشخصية التى يقدمها يعتبرها تحد كبير بالنسبة له، وهو ما جعله يعتذر عن مسلسل تليفزيونى يتم التحضير له حاليا، خاصة وأن أحداثه بالكامل كلها سيتم تصويرها خارج مصر، وذلك من أجل التركيز فى خروج المسرحية على أكمل وجه، خاصة أنه عمل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ .

وتابع فكرى أنه فخور بالعودة لمسرح الدولة من جديد خاصة أن بدايته كانت مع البيت الفني للمسرح، معبرًا عن سعادته بالتعاون مع الدكتور عادل عبده مخرج المسرحية الذى يهتم بأدق تفاصيل الحالة المسرحية .

ويعرض العرض المسرحى "زقاق المدق"، على مسرح البالون، حيث تعرض المسرحية الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في الـ 8 مساء، ويجسد مجدي فكرى ضمن أحداث العرض شخصية فرج القواد الذى يحاول إغواء حميدة، وهى الشخصية التي قدمها يوسف شعبان فى الفيلم، الذى يحمل نفس الاسم.

مسرحية "زقاق المدق" رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، ومن بطولة كل من: مجدى فكرى، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، سيد جبر، حسان العربى، عبد الله سعد، أحمد صادق، مراد فكرى، مروة نصير، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، محمد زينهم.

يذكر أن آخر أعمال مجدى فكرى، مسلسل "ضل راجل" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وبطولة ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، رباب ممتاز.