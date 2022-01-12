"سر حبه لأدوار الشر وانتقاده لـ عادل إمام".. 10 معلومات عن الفنان الراحل وحيد السنباطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا، مساء اليوم الأربعاء، الفنان وحيد السنباطي، وأعلن الخبر الكاتب الصحفي خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت أسرة تحرير الأخبار الزميل والصديق وحيد السنباطي مدير التحرير.. اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك".

نستعرض لكم معلومات عن الفنان الراحل في السطور التالية:

- شارك في أكثر من 50 عملًا فنيًا.

- كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "الهاربتان" عام 2010.

- آخر أعماله التليفزيونية، مشاركته في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" عام 2018.

- عمل ناقدا فنيا في جريدة الأخبار بجانب عمله الفني في التمثيل.

- قال السنباطي، ببرنامج "مساء الفن": دخلت التمثيل كـ "هاوي".

- أضف: "بحب عادل أدهم وفريد شوقي وتوفيق الدقن وزكي رستم ومحمود المليجي، وكانوا بيجذبوني وأنا صغير، وده السبب اللي خلاني أحب أشتغل في أدوار الشر بالتمثيل".

- عن أكثر الأدوار التي أحبها، قال: "دوري كضابط يهودي مجرم لعدم تعاملي مع ضباط يهود، وذلك بمسلسل (وحلقت الطيور نحو الشرق)، فكانت الشخصية من أكثر الأدوار الصعبة التي أخذت مني مجهودا كبيرا في التمثيل".

- أوضح: "انتقدت الفنان عادل إمام - كبير الفنانين، كثيرا من ناحية أدائه واختياراته أحيانا، رغم أنه أحسن ممثل في مصر".

- لم يحظى بالمشاركة في أعمال عديدة بالسينما، حيث قدم بها 4 أفلام فقط هم: "خالي من الكوليسترول"، "دنيا"، "صياد اليمام"، "الهاربتان".

- من أشهر أعماله التليفزيونية، مسلسلات: "وحلقت الطيور نحو الشرق"، "الدالي ج1 "، "سلطان الغرام"، "بره الدنيا"، "سلسال الدم ج 5 "، "سلسال الدم ج4"، "الفرار من الحب"، "مذكرات ضرة".