كانت فنانة إغراء.. وصاحبة أشهر مشهد مع عادل إمام اعتزلت وحفظت القرآن الكريم.. هل عرفت من هي؟ -شاهد الصور

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يناير 2022 09:57 مساءً - هي الفنانة زيزي فريد، التي تألقت من خلال تجسيد عدد من الأدوار بمختلف الأفلام السينمائية والتي مازالت محفورة في أذهان مشاهديها، فكلما قامت بتجسيد دور بأحد الأفلام تركت علامة بارزة فيه لتؤثر في المشاهدين ولكن لم تكن حليفة الحظ في الشهرة.

حيث أنها قامت العمل من خلال تجسيد بعض الأدوار الثانوية في عدد من الأفلام السينمائية بمشاركة عدد من كبار نجوم الفن، حيث قامت بمشاركة الفنان عادل إمام، والفنان الراحل سمير غانم وعدد أخر من نجوم الفن ولكنها لم تحقق شهرة واسعة نظرا لاعتزالها بعد فترة قصيرة من خوض المجال الفني.

زيزي فريد، بدأت حياتها الفنّية في فترة الستينات واستمرت حتى آخر التسعينات، وبرزت في الأدوار الثانوية والتي أشهرها دور الفلاحة بفيلم “ثرثرة فوق النيل”، ودور زوجة برعي بفيلم “الهلفوت”، وهي المرأة التي تشـاجرت مع عادل إمام في محل العطارة بفيلم “المتسول”.

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ويعد من أشهر مشاهدها لقطة طلبها “حبهان”، من الفنان عادل إمام، في فيلم “المتسول”، وذلك بسبب نطقها المميز لكلمة حبهان والتي تنطقها على مرتين، ليجيبها عادل إمام: “إنتي لئيمة يا ست أنتي”.

وكانت بدايتها في السينما بفيلم “غراميات مجنون” عام 1967 ثم توالت أفلامها و منها: “واحد في المليون، ملكة الليل، مجانين بالوراثة، نبتدي منين الحكاية، الأقمر، البنت الحلوة الكدابة، شباب يرقص فوق النار، برج المدابغ، قصة الحي الغربي، رجل في سجن النساء، طابونة حمزة، حادي بادي، النشالات الفاتنات، النساء، خلي بالك من عقلك، المنحوس، الأنثى والدبور، الثعالب، غرام الأفاعي، هارب من التجنيد، الخطوة الدامية، رجل بسبع أرواح، البيضة والحجر، شفاة غليظة، العاطفة والجسد وليلة في شهر7 “.

وفي المسرح شاركت زيزي فريد في مسرحيات: “من أجل حفنة نساء، منطقة ممنوعة وجحا يحكم المدينة مع النجم سمير غانم”. وكان آخر أعمالها مسلسل “يوميات ونيس”، الجزء الخامس عام 1998 ثم غابت عن الأضواء وذهبت لعالم النسيان.

وبعد اعتزال زيزي فريد، للفن حفظت القرآن الكريم، وزارت بيت الله الحرام ثمانية مرات وتعمل الآن مُحفَّظة للقرآن الكريم.

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