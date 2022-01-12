بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل حالة الفنانة مديحة حمدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من القلق سادت الوسط الفني في مصر، بعد انتشار أخبار تفيد بإصابة الفنانة المصرية مديحة حمدي بفيروس كورونا المستجد خلال تواجدها بمحافظة السويس.

وفي اتصال مع “العربية” قالت الفنانة المصرية، أن السكرتيرة الخاصة بها هي من أجابت على الهاتف، حيث أكدت أن مديحة حمدي في طريقها للعودة من السويس إلى القاهرة.

وكشفت سكرتيرتها عن تفاصيل الأمر، مؤكدة أن الفنانة المصرية شعرت ببعض الأعراض، وأجرت المسحة التي ثبتت إيجابيتها على الفور.

وهي في طريق عودتها من أجل معرفة البروتوكول العلاجي الذي سيضعه الطبيب المعالج، وفيما يخص إصابتها بالمتحور الجديد “أوميكرون”، أكدت سكرتيرتها أن هذا الأمر لم يحدد بعد وسيكشف عنه طبيبها.

كما أشارت إلى كونهم حتى الآن لا يعلمون إن كانت ستتلقى العلاج في المنزل أم سيتم عزلها بالمستشفى، وهو أمر سيحدده الطبيب بعد ساعات عقب وصولها إلى القاهرة.

إلا أنها طمأنت الجميع بكون الفنانة التي قدمت طيلة مشوارها الفني ما يزيد عن 220 عملا فنيا، تشعر بأعراض خفيفة للغاية والأمر غير مقلق.

مديحة حمدي التي تبلغ من العمر 80 عاما، شاركت بالعديد من الأعمال الفنية، كان آخرها تقديم عدد من المسلسلات الإذاعية قبل 4 أعوام، وكان لها عدد كبير من المشاركات في المسلسلات الدينية، خاصة وأنها ارتدت الحجاب مطلع تسعينيات القرن الماضي.