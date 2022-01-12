دنيا سمير غانم تستذكر والدها بصورة طريفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زالت الفنانة دنيا سمير غانم تحرص على تذكّر والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، في كل مناسبة، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لشخصية والدها الشهيرة “فطوطة”، التي كان يقدّمها ضمن فوازير رمضان، وعلّقت عليها بقولها: “صباحكم مبهج للجميع”.

وسرعان ما انهالت عليها التعليقات من محبيها ومتابعيها الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه الذكريات مؤكدين أنهم لم ولن ينسوا الراحل سمير غانم وأعماله.

وكانت دنيا قد احتفلت بعيد ميلادها يوم 1 كانون الثاني/يناير 2022، بأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة مع شقيقتها إيمي، والدعاء بالرحمة والمغفرة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، كما شكرت الجمهور الذي دعمهما طوال الفترة الماضية في أزمتهما بعد فقدان والديهما.

ونشرت دنيا صورة من أحدث ظهور لشقيقتها إيمي، بدت فيها وهي تُطعم القطط والكلاب في أحد شوارع المملكة، خلال أدائها مناسك العمرة، وعلّقت عليها بالقول: “أحنّ قلب في الكون”.