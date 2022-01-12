“برلين السينمائي” يفرض قيودا على الضيوف بسبب كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال منظمون، اليوم الأربعاء، إن مهرجان برلين السينمائي سيقام بحضور الجمهور الشهر المقبل مع فرض قيود على الضيوف.

ومع الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، ستحدد سعة المقاعد المتاحة في دور العرض بنسبة 50 بالمئة مع مطالبة الحضور بالالتزام بقواعد صارمة لمواجهة انتشار الفيروس.

يبذل منظمو المهرجان جهودا حثيثة لإقامة الحدث في بيئة آمنة.

وقال المنظمون، في بيان، إن المهرجان سيبدأ في العاشر من فبراير المقبل ويختتم فعالياته بحفل توزيع الجوائز في 16 فبراير، مما يعني أن المهرجان سيكون أقصر بقليل مما كان مقررا. ويستمر المهرجان في المعتاد مدة 10 أيام تقريبا.

وللسماح بالتباعد الاجتماعي، سيتم تخفيض سعة المقاعد في دور السينما بالمهرجان إلى النصف ولن تقام أي حفلات أو فعاليات عامة، على الرغم من أن المنظمين يقولون إنه ستكون هناك نسخة مصغرة من مراسم السير على البساط الأحمر قبل عرض فيلم الافتتاح.

كما يجب أن يكون الحاضرون قد تلقوا التطعيم أو تعافوا مؤخرا من كوفيد-19 وتقديم ما يثبت خلوهم من الفيروس وأن يضعوا الكمامات خلال الفعاليات.