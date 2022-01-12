دوقة كامبريدج تجاوزت الوباء.. بالموسيقى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت كاثرين ميدلتون دوقة كامبريدج أن الموسيقى ساعدتها على التأقلم عندما ساءت الأمور خلال الأزمة الصحية العالمية.

وقالت كيت، (39 عاماً)، إنها لجأت للاستماع إلى الموسيقى حتى تمر بالفترة الكئيبة التي صاحبت وباء “كورونا”، حيث كان لها دور كبير لمساعدتها على التأقلم عندما ساءت الأمور. وجاءت تصريحات كيت، الأم لـ 3 أطفال، جورج وشارلوت ولويز من زوجها الأمير ويليام، بعدما ظهرت تحت الأضواء بعد عزفها الموسيقى للمرة الأولى في حفلها الموسيقي الذي أقيم في وستمنستر آبي كارول.

وذكر موقع Female First أن الدوقة كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: “كانت الموسيقى مهمة للغاية بالنسبة لي أثناء الوباء كما كانت لكثير من الأشخاص أيضاً، كما أعتقد. لكن قبل كل شيء، يتعلق الأمر بالاحتفال بالنوايا الحسنة وأعمال اللطف والحب والتعاطف والرحمة لمساعدة الناس على تجاوز هذه الأوقات الصعبة”.

وأضافت: الجميع مر بالعديد من التحديات وفقدان الأحباء، كما تعرض العاملون بالخطوط الأمامية لضغوط هائلة، وقد أصبحنا أكثر عزلة عن بعضنا، لكن ذلك ساعدنا على إدراك مدى احتياجنا لبعضنا، وكيف يمكن للحب أن يجلب لنا الراحة في أوقات الشدة.