من 8 سنوات.. مروة ناجي تستعيد مشاركتها في برنامج "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة مروة ناجي مشاركتها منذ 8 سنوات في برنامج اكتشاف المواهب "The voice".

ونشرت مروة صورتين لها من البرنامج أثناء غنائها موال "برضاك"، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "أجمل ذكرى من 8 سنين كان أول ظهور ليا على مسرح ذا فويس وغنيت موال برضاك، وش السعد عليا والحمد لله وصل النهاردة إلى 50 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وما توفيقي إلا بالله".

وطرحت المطربة مروة ناجي، فيديو كليب أحدث أغانيها "كيدهن عظيم"، عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، أغسطس الماضي.

"كيدهن عظيم" من كلمات محمود القباني وألحان محمد صبري وتوزيع جمال فتحي ومن إخراج محمد عواد، واستغرق تصويره 22 ساعة في منطقة المقطم.

من جهة أخرى، انتهت الفنانة مروة ناجي من عرض مسرحية "ألمظ وسي عبده" بمدينة الإسكندرية، والتي استمر عرضها 15 ليلة متتالية على مسرح محمد عبد الوهاب.

مسرحية "ألمظ وسي عبده" بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، طارق راغب، محمد عمر، عماد عبدالمجيد، محمد الخيام، صابر عبدالله، محمد طلبة، نورهان صالح، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، بالمشاركة الصوتية والسينمائية لـ"سيدة المسرح العربي" الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، من تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم وإخراج مازن الغرباوي.‏