أول تعليق لـ سميرة أحمد بعد شائعة وفاتها: "بحضر لإنتاج مسلسل جديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة القديرة سميرة أحمد، على شائعة وفاتها التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "سميرة" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ردا على شائعة وفاتها: "والله حرام عليهم الناس اللي بتروج هذه الشائعات السخيفة، مش عارفة بيستفيدوا إيه لما يقلقوا كل اللي بيحبونا بالشكل ده".

وتابعت: "أنا كويسة الحمد لله وزي الفل، وكل يوم بروح النادي وبمارس التمارين الرياضة".

وأضافت: "بجهز خلال الفترة الحالية أنا وزوجي صفوت غطاس، لدخول إنتاج مسلسل درامي جديد، قد يكون خارج دراما رمضان 2022 ".

يذكر أن الفنان سميرة أحمد، من مواليد 15 نوفمبر 1935 ، ومن أهم أعمالها، أفلام: "الخرساء" و "صراع الأبطال" و"قنديل أم هاشم"، و"أم العروسة"، و"الشيماء"، ومسلسلات: "غدا تتفتح الزهور" و "إمرأة من زمن الحب".