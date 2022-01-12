فن ومشاهير

أول تعليق لـ سميرة أحمد بعد شائعة وفاتها: "بحضر لإنتاج مسلسل جديد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة القديرة سميرة أحمد، على شائعة وفاتها التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "سميرة" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ردا على شائعة وفاتها: "والله حرام عليهم الناس اللي بتروج هذه الشائعات السخيفة، مش عارفة بيستفيدوا إيه لما يقلقوا كل اللي بيحبونا بالشكل ده".

وتابعت: "أنا كويسة الحمد لله وزي الفل، وكل يوم بروح النادي وبمارس التمارين ".

وأضافت: "بجهز خلال الفترة الحالية أنا وزوجي صفوت غطاس، لدخول إنتاج مسلسل درامي جديد، قد يكون خارج دراما رمضان 2022 ".

يذكر أن الفنان سميرة أحمد، من مواليد 15 نوفمبر 1935 ، ومن أهم أعمالها، أفلام: "الخرساء" و "صراع الأبطال" و"قنديل أم هاشم"، و"أم العروسة"، و"الشيماء"، ومسلسلات: "غدا تتفتح الزهور" و "إمرأة من زمن الحب".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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