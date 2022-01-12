عمرو عرفة يسخر من برودة الطقس بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

سخر المخرج عمرو عرفة من برودة الطقس التي تسود البلاد.

ونشر "عرفة" صورة لمشهد من مسلسل "ذئاب الجبل"، تجمع الفنان أحمد ماهر والراحل عبدالله غيث، عبر حسابه بموقع "تويتر".

وعلق "عرفة": "يا ولد عمي صدقني في الجو البرد ده اللي عنده كالسون أحسن من اللي عنده أيفون".

يذكر أن أخر أعمال عمرو عرفة مسرحية "في نص الليل"، وهي مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويستمر عرضها في السعودية لمدة ٥ أيام، بطولة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود من تأليف أيمن بهجت قمر.