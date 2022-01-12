زيجات ليلى فوزي.. تزوجت مطرب يكبرها بـ30 عاما ثم فنان ومنتج وإذاعي شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى السابعة عشر على وفاة جميلة الجميلات الفنانة ليلى فوزي، إذ رحلت عن عالمنا في 12 يناير عام 2005.

أهم أدوار ليلى فوزي

بدأت فوزي، حياتها الفنية في أربعينيات القرن الماضي، ويعد فيلم "على بابا والأربعين حرامي" أول الأفلام التي برزت من خلالها، إذ قدمت دور "مرجانة"، مع الراحلين علي الكسار وإسماعيل ياسين، ولا ينسى أحد دورها في فيلم "الناصر صلاح الدين" تحت اسم "فيرجينيا جميلة الجميلات"، وغيرها من الأعمال المميزة في تاريخها.

زيجات ليلى فوزي

على الجانب الشخصي، تزوجت ليلى فوزي ثلاثة مرات، أولى زيجاتها كانت من المطرب عزيز عثمان، الذي كان يكبرها بـ30 عاما وصديق لوالدها، ورغم رفض والدها فإنها صممت على الزواج منه رغبة منها في الهروب من شدة والدها في التعامل، خاصة بعد رفضه زواجها من أنور وجدي، لكنها وجدت المعاملة نفسها من عثمان، فأصرت على الطلاق.

تزوجت بعدها من الفنان أنور وجدي، عقب انفصاله عن ليلى مراد، لكن زواجها لم يستمر أكثر من 8 أشهر، ومرض بعدها "وجدي" ثم رحل عن عالمنا.

تزوجت للمرة الثالثة من الإذاعي جلال معوض، وظلت معه حتى توفى، ولم تتزوج بعده مرة أخرى.

آخر أفلام ليلى فوزي

آخر أفلامها السينمائية فيلم "فارس ظهر الخيل" عام 2001، وهو آخر أفلامها السينمائية، وجسدت دور مارجريت زوجة الجنرال الإنجليزي، وهو من إخراج عاطف سالم.

ظهرت في فيلم "زي عود الكبريت" للفنان حسين الإمام، بعد وفاتها، واستعان بعدد من الفنانين الراحلين من خلال مشاهد أرشيفية، ومن بينهم الفنانة الراحلة ليلي فوزي، من خلال دور "جلنار"، وذلك في عام 2014.