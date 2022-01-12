كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يناير 2022 06:57 مساءً - كشف الفنان الشاب ” محمود ياسين جونيور ” عن حبه للفنانة ” منى زكي ” في طفولته وكتابته لرسالة لها يعبر من خلالها عن حبه وأنه لم يتمكن من إرسالها له وقام بإخفائها عن أسرته .
فقال محمود ياسين جونيور : ” وأنا صغير كنت بحب منى زكي وكنت كاتب لها جواب عشان واحدة صاحبتي قالت لي أنها ساكنة معها في العمارة بس كانت بتضحك عليا ” .
وتابع : ” وكتبت الجواب وكنت خايف أهلي يشوفوه فرميته ورا السرير وكان رعب حياتي يلاقوه .. كنت كاتب لها إني بحبها وإني كنت عايز اسمي أختي على إسمها بس أهلي مرضيوش ” .
ومن جانبها علقت الفنانة منى زكي على ذلك عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري فكتبت قائلة : ” فين الجواب ده .. يلزمني ” .
كانت هذه تفاصيل خبر جواب حب .. فنان يكشف عن حبه ل ” منى زكي ” وكتابة رسالة لها .. كيف كان تعليقها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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