شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: التصريحات المنسوبة لى حول وفاة سميرة أحمد كاذبة وغير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365" التصريحات المنسوبة له على بعض المواقع ومنصات السوشيال ميديا، حول وفاة الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، مؤكدا أن هذه الأخبار كاذبة وليس لها أى أساس من الصحة.

وكان أشرف زكى، قد ناشد جميع الجهات الإنتاجية، إتباع تعليمات الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس كورونا، بعد انتشار الحالات بشكل كثيف هذه الأيام.

وأطلق الدكتور أشرف زكى بيانًا رسميًا قال خلاله: "تناشد نقابة المهن التمثيلية جميع جهات الإنتاج، توخى الحذر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من جائحة فيروس كوفيد ومتحوراته (كورونا)، بالتأكيد اتباع تعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني".

وتابع البيان: "مع ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية على لقاح فيروس كورونا وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية".