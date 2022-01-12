شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة حمدى تعود من السويس وتبدأ رحلة العلاج من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحد أفراد أسرة الفنانة مديحة حمدى لـ"الخليج 365"، إنها عادت الآن من السويس، حيث كانت هناك في زيارة عائلية، وعقب إكتشافها إصابتها بفيروس كورونا، عزلت نفسها بمنزلها على الفور، وبدأت في تلقى العلاج الذى كتبه لها الطبيب المعالج، مع حصولها على راحة تامة في المنزل.

وطالبت صديقات الفنانة مديحة حمدى خلال الساعات الماضية، بالدعاء لها بالشفاء العاجل بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت إحدى الصديقات عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" دعواتكم القلبية للفنانة مديحة حمدى للشفاء من فيروس كورونا الذى أصيبت به".

وكانت الفنانة مديحة حمدى، قد كرمت خلال حفل تكريم "المرأة المصرية" بصالونها الثقافى، التابع لصندوق التنمية الثقافية، فى شهر مارس الماضى، عددا من الفنانين والإعلاميين وسيدات المجتمع، وكذلك بعض سيدات المجتمع المدنى وأمهات الشهداء وبعض الشخصيات الراحلة التى أثرت فى المجتمع.