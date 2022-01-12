شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "راجعين يا هوا" لـخالد النبوى:نسعى لتقديم عمل يليق بـ أسامة أنور عكاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المخرج محمد سلامة منتصف شهر يناير الجاري تصوير مسلسل "راجعين يا هوا" وهو عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، وقال سلامة إن العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم، مشيرا إلى أنه يتمني أن يقدم عمل يليق باسم الراحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

وأضاف سلامة أن العمل يضم كل من الفنانين خالد النبوى ونور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدي المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبدالعزيز وسلمي ابو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخى.

واختتم سلامة أن مسلسل "راجعين يا هوا"، به مساحة كبيرة الفنانين الشباب من بينهم الفنانة حلا عشان وسالي حماد والوجه الجديد نانسي هلال وريهام الشنوانى خريجة مركز الإبداع الذى يديره المخرج خالد جلال.

وكانت آخر أعمال المخرج محمد سلامة مسلسل "موسى" والذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان وعرض المسلسل في شهر رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من هبة مجدي وصبري فواز وسمية الخشاب وآخرون وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن.