شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ مها الصغير برفقة كلبها بعد إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مقدمة البرامج وزوجة النجم أحمد السقا، مها الصغير تحاول قضاء وقتها بشكل طبيعي بعدما أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، حيث ظهرت وهي تلهوا برفقة كلبها الصغير، وبدت من خلال الصور أن حالتها تتحسن، وفي طريقها للشفاء.



مها الصغير برفقة كلبها



مها الصغير بعد اصابتها بفيروس كورونا

وكان قد أصيب ياسين السقا، ابن النجم أحمد السقا بفيروس كورونا، بعد إجراء المسحة التي جاءت إيجابية، وذلك بعد اصابة والدته الإعلامية مها الصغير بالفيروس والتي كشفت عن إصابتها منذ أيام.

وكتب ياسين السقا عبر خاصية الاستورى على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لو حد تواصل معايا رجاء يعمل اختبار لنفسه لأن تحليلي إيجابي كورونا".

وكانت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، حيث كشفت خلال منشور السيناريست تامر حبيب على "انستجرام" الذى أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، عن إصابتها بتعليق "أنا أيضا".