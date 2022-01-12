شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه بيومين .. شاهد تريلر فيلم الرعب المثير "Scream 5".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة باراماونت المقطع الدعائي الأخير لفيلم "Scream 5"، وذلك قبل أيام قليلة من موعد طرحه المقرر في 14 يناير، ويحتوي المقطع الدعائي لفيلم "Scream 5" على بعض المشاهد المثيرة والمخيفة، بما في ذلك بعض التفاصيل عن شخصية Ghostface.

ويكشف المقطع أيضًا عن وجود بعض التشابه بين الشخصيات الجديدة والقديمة، كما يؤكد وجود أحداث مثيرة في تفاصيل قصة الفيلم، وكان صناع الفيلم قد صرحوا قبل ذلك أن الجمهور يجب أن يكونوا مستعدين لجميع أنواع المفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع Ghostface ويبدأ موجة قتل جديدة.



Scream 5

وفيلم "Scream 5" هو فيلم أمريكي من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس في سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذي صدر عام 2011، والأول في السلسلة الذي لم يخرجه ويس كرافن، الذي توفي في عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.