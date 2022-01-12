شكرا لقرائتكم خبر عن لما تحصل لكم مشكلة ومحدش يعرف يبقى ده الستر .. منى زكى فى بوست جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة منى زكى، جمهورها بصورة تتحدث فيها عن الستر عبر خاصية ستورى على إنستجرام، وكتبت قائلة:"لما فلوسكم تخلص وبيتكم ما يحتاجش يبقي دة الستر، لما تحصل لكم مشكلة ومحدش يعرف يبقي دة الستر، لما تبقوا مرضي وتخدموا أنفسكم يبقي دة الستر".

وأضافت:" لما فلوسكم تبقي شوية صغيرة واحتياجاتكم كتير جدا وبردة تكفي يبقي دة الستر، الستر نعمة من رب رحيم ،اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الرض ويوم العرض عليك".



منى زكى

وشاركت النجمة منى زكى خلال الأيام الماضية جمهورها بصورة تجمعها بالنجم محمد هنيدى، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام من تصوير فيلم "الجواهرجى"، وهو الفيلم الذى يجمعهما منذ فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية".

ويقع النجم محمد هنيدى فى مشاكل ومواقف محرجة بسبب النجمة منى زكى، وذلك ضمن أحداث فيلمه الجديد "الجواهرجى"، الذى يتم تصويره حالياً فى العديد من الديكورات، ويجسد هنيدى في الفيلم دور "جواهرجى"، بينما تجسد منى دور زوجته ويحدث بينهما عدد من المواقف في إطار كوميدي.

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدنى ليكون أمام هنيدى ويجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

يعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية".